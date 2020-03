തിരുവനന്തപുരം: സര്‍വേ ഡയറക്ടര്‍ വി.ആര്‍. പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കിയേക്കും. അവധിയിലായിരുന്ന പ്രേംകുമാര്‍ തിരികെ വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റേണ്ടെന്നാണ് ധാരണ. പ്രേംകുമാര്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പില്‍നിന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരണം തേടി.

സര്‍വേ ഡയറക്ടര്‍ വി.ആര്‍. പ്രേംകുമാറിനെ സ്ഥലംമാറ്റാനുള്ള ഉത്തരവ് ഭരണതലത്തില്‍ വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. സ്ഥലംമാറ്റം ചോദ്യം ചെയ്ത് റവന്യൂവകുപ്പ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി. വേണു ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കുറിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. യുവ ഐ.എ.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധത്തിലായതിനാല്‍ പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം തല്‍ക്കാലം നടപ്പാക്കണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തലപ്പത്തെ ധാരണ.

പ്രേംകുമാര്‍ അവധിയില്‍ പോയിരുന്നതിനിലാണ്, കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം. ഫെബ്രുവരി 14 മുതലാണ് പ്രേംകുമാര്‍ മെഡിക്കല്‍ അവധിയില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 26ന് ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിവരം ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയാതെ പോയതിനാലാണ് സ്ഥലംമാറ്റം ഉണ്ടായതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന്റെ വിശദീകരണം.

അവധി കഴിഞ്ഞ് പ്രേംകുമാര്‍ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പില്‍നിന്ന് ശനിയാഴ്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിരീകരണം തേടി. സ്ഥലംമാറ്റം റദ്ദാക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണിതെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. പ്രേംകുമാറിന്റെ സ്ഥലംമാറ്റം ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ ഐ.എ.എസുകാര്‍ക്കിടയിലുള്ള അതൃപ്തിയും പ്രതിഷേധവും ഇല്ലാതാക്കാനാകുമെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷ

content highlights: order to transfer survey director vr premkumar ias likely to be quashed