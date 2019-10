തൃശ്ശൂര്‍: തുലാവര്‍ഷം ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയിലെ അംഗനവാടികള്‍ക്കും സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എസ്. ഷാനവാസാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

തുലാവര്‍ഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശക്തമായ മഴ പ്രവചിക്കപ്പെടുകയും ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

ജില്ലയിലെ അംഗനവാടികള്‍ക്കും സി.ബി.എസ്.ഇ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗം സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബര്‍ 21) 'ഉച്ചക്ക് ശേഷം' അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

ഇതുമൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അധ്യയന മണിക്കൂറുകള്‍ തുടര്‍ന്നുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്.

Content Highlights: Orange alert; Half day off on schools in Thrissur district