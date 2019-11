തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.യു നടത്തിയ നിയമസഭാ മാര്‍ച്ചില്‍ എം.എല്‍.എ ഷാഫി പറമ്പില്‍, കെ.എസ്.യു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. അഭിജിത്ത് തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് പോലീസ് മര്‍ദനമേറ്റ വിഷയത്തില്‍ ഇന്നും സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം.

ചോദ്യോത്തരവേള ബഹിഷ്‌കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി സഭയില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഷാഫി പറമ്പിലിനെ മര്‍ദിച്ച പോലീസുകാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്പീക്കര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനോട് സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

നിയമസഭാ മാര്‍ച്ചിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ ബുധനാഴ്ച സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്ലക്കാഡും ബാനറുകളുമായി സഭയിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷം ഷാഫിയുടെ ചോര പുരണ്ട ഷര്‍ട്ടും ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

content highlights: opposition stages protest in assembly in connection with police attack against shafi parambil mla and others