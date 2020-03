തിരുവനന്തപുരം: കോറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് യു.ഡി.എഫ്. പൂര്‍ണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ജാഗ്രതയില്ലായ്മ പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ വലിയ പ്രശ്‌നമാണെന്ന് സര്‍വകക്ഷി യോഗത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരും റോഡില്‍ ഇറങ്ങരുതെന്നും കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങള്‍ അടക്കണമെന്നും കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആളുകള്‍ വെളിയിലിറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മ എവിടെയും പ്രകടമായിരുന്നു. മൂന്നാറിലും, വെളളനാടും, കൊല്ലത്ത് അപകടമുണ്ടായപ്പോഴും, ശീചിത്രയിലെ ഡോക്ടര്‍മാരുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം വീഴ്ചകളും പിഴവുകളും ദൃശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല സാനിറ്റൈസര്‍, മാസ്‌ക് എന്നിവയുടെ ക്ഷാമവും രൂക്ഷമാണ്. താനും പ്രതിപക്ഷ ഉപ നേതാവ് ഡോ. എം കെ മുനീറും കൂടിയാരംഭിച്ച ഹാന്‍ഡ് വാഷ് ചലഞ്ച് കേരളത്തിലെ എല്ലാ യു.ഡി.എഫ് പ്രവര്‍ത്തകരും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ടൂറിസം മേഖല വലിയ തകര്‍ച്ചയെ നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ എടുത്തിരിക്കുന്ന വായ്പകള്‍ക്കും പലിശകള്‍ക്കും മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം. കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ക്ക്പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മൊറട്ടോറിയം മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് വീണ്ടും നീട്ടാന്‍ ബാങ്കേഴ്‌സ് സമിതിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉടന്‍ വിളിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴില്‍ മേഖല സത്ംഭിക്കുന്ന സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ ഭീതി മൂലം സംസ്ഥാനം വിടുകയാണെന്നും കേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാടില്ല. ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്നുള്ള ഭീതി പരത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കണം. കൊടുക്കേണ്ട നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. ഭീതി പരത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോള്‍ റോഡിലും, വാഹനങ്ങളിലുമൊന്നും ആളുകള്‍ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത്തരത്തിലുളള ഭീതി ജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാതെ നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒത്ത് ചേര്‍ന്ന് ഈ പ്രതിന്ധിയെ അതിജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

യു.ഡി.എഫിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കൂടാതെ ഡോ.എം.കെ മൂനീര്‍, പി ജെ ജോസഫ്, കെ പി സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി തമ്പാനൂര്‍ രവി, എ എ അസീസ്, അനൂപ് ജേക്കബ്ബ് തുടങ്ങിയവരും സര്‍വ്വ കക്ഷിയോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

