മലപ്പുറം: താന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് സ്പീക്കര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ തൃപ്തികരമായ മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സ്പീക്കറെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നു രാവിലെ വളരെ ഗുരുതരമായ ചില അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് താന്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. പക്ഷെ സ്പീക്കറുടെ മറുപടി കേട്ടപ്പോള്‍ അതൊരു വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗം പോലെയാണ് തനിക്ക് തോന്നിയത്. താന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ക്കൊന്നും സ്പീക്കര്‍ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല- ചെന്നിത്തല മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു.

ഇദപര്യന്തം സ്പീക്കറായ ശേഷം നിയമസഭയില്‍ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേരള നിയമസഭയുടെ മഹത്വത്തെ പറ്റിയാണ് സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞത്. കേരള നിയമസഭയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകള്‍ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം മുഴുവന്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി മുഴുവന്‍ കേട്ടശേഷം നാളെ കണ്ണൂരില്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

താന്‍ സ്പീക്കറെ സംശയത്തിന്റെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുകയല്ല ചെയ്തത്. വസ്തുതകളുടെയും രേഖകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താന്‍ സ്പീക്കര്‍ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. ധൂര്‍ത്തും അഴിമതിയുമാണ് സ്പീക്കറുടെ നാലരവര്‍ഷക്കാലത്തെ പ്രവര്‍ത്തന ശൈലിയെന്നും ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം യു.ഡി.എഫിനുണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന പോളിങ് ശതമാനവും യു.ഡി.എഫ്. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ആവേശവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍ നല്ല മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. യു.ഡി.എഫിനുള്ളില്‍ ഇത്തവണ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. ഒറ്റക്കെട്ടാണ്, മുന്നണി ഒരുമിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ആ നിലയില്‍ ഭദ്രമായ മുന്നണിയായി യു.ഡി.എഫ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നു. നല്ല വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

