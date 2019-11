തിരുവനന്തപുരം: ജപ്പാനും കൊറിയയും സന്ദര്‍ശിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രിയും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെടും. 13 ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനാണ് സംഘം പുറപ്പെടുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നതിന് എതിര്‍പ്പുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ വികസന പദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്താനും പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളേക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമടങ്ങുന്ന സംഘം ജപ്പാനും കൊറിയയും സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്. വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ.പി ജയരാജനും ഗതാഗത വകുപ്പുമന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രനുമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം വിദേശ സന്ദര്‍ശനത്തിനു പോകുന്നത്.

ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്‍ ഉപാധ്യക്ഷന്‍ വികെ പ്രേമചന്ദ്രനും ചീഫ് സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അനുഗമിക്കും. ഗതാഗത വികസനം, മത്സ്യബന്ധനം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളില്‍ വിദേശസഹായം നേടുകയെന്നതാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയധികം പേരുമായി മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശ സന്ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് എന്തിനെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം വിവിധ ഗള്‍ഫ്, യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും പിണറായി വിജയന്‍ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവഴി സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

