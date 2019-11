നവംബര്‍ 14 ന് കുട്ടികളുടെ ദിനത്തില്‍ ക്ലബ് എഫ് എമ്മില്‍ കുട്ടി ആര്‍ ജെയായി ഷൈന്‍ ചെയ്യണോ? എങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ അതിന് അവസരമുണ്ട്. ക്ലബ് എഫ് എം കുട്ടി ആര്‍ ജെ ഹണ്ടില്‍ ഇപ്പോള്‍ മത്സരിക്കാം.

പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കാണ് അവസരം. 'എന്റെ വിനോദയാത്ര' എന്ന വിഷയത്തില്‍ ഒരു മിനിറ്റില്‍ കൂടാത്ത വീഡിയോ ക്ലബ് എഫ് എം വാട്സാപ്പ് നമ്പറായ 7034 943 943 യിലേക്ക് അയക്കണം.

തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ക്ലബ് എഫ് എമ്മില്‍ നവംബര്‍ 14 ന് കോ റേഡിയോ ജോക്കിയായി ഷോ ചെയ്യാം.

ക്ലബ് എഫ് എം കുട്ടി ആര്‍ ജെ ഹണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വണ്ടര്‍ലാ ആണ്.

