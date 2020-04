കോട്ടയം: കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള കൂടുതല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തണമെന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞുപോയെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇടുക്കിയും കോട്ടയവും റെഡ്‌സോണിലേക്ക് പോയ സാഹചര്യത്തില്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കോട്ടയത്ത് റാപിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണമെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായെന്നും ഇപ്പോഴും റാപിഡ് ടെസ്റ്റുകള്‍ക്കുള്ള മതിയായ സൗകര്യം ജില്ലയിലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോള്‍ കോട്ടയത്തുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഗ്രീന്‍ സോണില്‍നിന്ന് റെഡ് സോണിലേക്കുള്ള മാറ്റം വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. പുറത്തുനിന്നും കേരളത്തിലെത്തുന്നവരെ നമ്മള്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ടെസ്റ്റിന് വിധേയരാക്കുന്നില്ലെന്നും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരെ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ രോഗനിര്‍ണയം വേഗത്തില്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വേഗത്തില്‍ ചുവപ്പില്‍ നിന്ന് പച്ചയിലേക്കെത്താന്‍ ജില്ലയ്ക്ക് സാധിക്കട്ടയെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും ആത്മാര്‍ത്ഥമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlight: Oommen Chandy wants more Rapid tests in kottayam