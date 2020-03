തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

അവശ്യസര്‍വീസുകള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള കടകള്‍ മാത്രമേ തുറക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ. വിനോദത്തിനും ആര്‍ഭാട വസ്തുക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള കടകള്‍ തുറക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കടകളിലെത്തി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളോടെ സാധനം വാങ്ങി ഉടന്‍ തിരിച്ചുപോകണം. കടകളില്‍ ആവശ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സമയം തങ്ങിനില്‍ക്കരുത്. നിശ്ചിത അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് വേണം കടകളില്‍ നില്‍ക്കേണ്ടത്. കടകളില്‍ ഹാന്‍ഡ് സാനിറ്റൈസര്‍ അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കണം.

ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് സ്റ്റോര്‍, സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ്, പലവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കള്‍ പാല്‍, ബ്രെഡ്, പച്ചക്കറി, മീന്‍,മുട്ട, കോഴി, കന്നുകാലി തീറ്റ, ബേക്കറികള്‍, എന്നിവ വില്‍ക്കുന്ന കടകള്‍ രാവിലെ 7 മണിമുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Content Highlights; Only essential services can function in Kerala during lock down