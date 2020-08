നിലമ്പൂര്‍: 59 പേരുടെ ജീവനെടുത്ത കവളപ്പാറ ഉരുള്‍പൊട്ടലിന് ഒരാണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ നിലമ്പൂരില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് നിലമ്പൂര്‍ പോത്തുകല്ലിനടുത്ത് കവളപ്പാറയില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടലുണ്ടായത്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന നിര്‍ത്താതെ പെയ്ത മഴയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് കവളപ്പാറ മല ഒരുഗ്രാമത്തിന്റെയൊന്നാകെ മൂടിയത്. ഉരുള്‍പൊട്ടലിനോടൊപ്പം ചാലിയാര്‍ നദി കരവവിഞ്ഞൊഴുകി മലയോര മേഖലയായ നിലമ്പൂരിലൊന്നാകെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു.

സമാനസാഹചര്യമാണ് പ്രദേശത്ത് ഈ വര്‍ഷവും നിലനില്‍ക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസമായി നിലമ്പൂരില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.

ചാലിയാറില്‍ മലവെള്ളപ്പാച്ചില്‍ ഉണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിലമ്പൂര്‍ പട്ടണത്തില്‍ വെള്ളം പൊങ്ങി. ഇതോടെ ഗൂഡല്ലൂരിലേക്കുള്ള സംസ്ഥാന പാതയിലെ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നു. നിലവില്‍ നഗരത്തില്‍ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ചാലിയാറിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെയെല്ലാം മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

