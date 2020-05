കൽപറ്റ: ഗ്രീന്‍ സോണായിരുന്ന വയനാട്ടില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ക്ക്. 52 വയസ്സുകാരനായ ഇദ്ദേഹം ഏപ്രില്‍ 18നാണ് ചരക്കെടുക്കാന്‍ ചെന്നൈക്ക് പോയത്. ചരക്കെടുത്ത ശേഷം ഏപ്രില്‍ 26ന് നാട്ടിലെത്തി.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ് പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ടുകള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരാള്‍ ട്രക്കിലെ സഹായിയുമാണ്. സഹായിയുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവാണ്.

ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് തിരികെയെത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹം വീട്ടില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. കോവിഡ്-19 ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. 29നാണ് സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചത്. മാനന്തവാടി നഗരസഭയിലെ കുറുക്കന്മൂല പി.എച്ച്.സിയുടെ പരിധിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്.

ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ വയനാട് ഗ്രീന്‍ സോണില്‍നിന്ന് ഓറഞ്ച് സോണിലെത്തി. ഒരുമാസത്തിലധികമായി വയനാട്ടില്‍ കോവിഡ് കേസുകളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല.

content highlights: one tested positive for corona in wayanad