കാസര്‍കോട്: രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എം.പിയെ ട്രെയിനില്‍ കയ്യേറ്റം ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്ന പരാതിയില്‍ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. പ്രവാസി കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പദ്മരാജന്‍ ഐങ്ങോത്തിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡല്‍ഹിയി യാത്രയ്ക്കായി കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് മാവേലി എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ എം.പിക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായത്. കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണന്‍ പെരിയക്കൊപ്പമായിരുന്നു എം.പിയുടെ യാത്ര.

ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അതേ ബോഗിയില്‍ കയറിയ പദ്മരാജന്‍ ഐങ്ങോത്തും മറ്റൊരാളും ചേര്‍ന്ന് രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താനെ അസഭ്യം പറയുകയും മര്‍ദ്ദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്‌തെന്നാണ് പരാതി. എം.പി. റെയില്‍വേ പോലീസില്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാസര്‍കോട് പോലീസ് പദ്മരാജന്‍ ഐങ്ങോത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിനും കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിനും കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

content highlights: one person has arrested in the case filed by rajmohan unnithan mp