കോഴിക്കോട്: മലപ്പുറത്ത് ഇന്ന്(ബുധനാഴ്ച) കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് നാലുമാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന്.

കോട്ടയത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലില്‍നിന്നു വന്ന 65വയസ്സുള്ള പ്രവാസി വനിതയ്ക്കാണ്. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍നിന്ന് മാര്‍ച്ച് 20ന് ഇവര്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഭര്‍ത്താവിനൊപ്പം റോഡ് മാര്‍ഗം കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോള്‍ ഏപ്രില്‍ 16ന് കമ്പംമെട്ടില്‍ വച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ക്വാറന്റൈനിലാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ചാണ് സാമ്പിള്‍ എടുത്തത്. ഇവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവാണ്. ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവ്. ഇപ്പോള്‍ കമ്പംമെട്ട് കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്ററിലാണുള്ളത്.

