കണ്ണൂര്‍: മട്ടന്നൂരില്‍ നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് ഒരാള്‍ മരിച്ചു. ചാവശേരി സ്വദേശി സജിത്താണ് മരിച്ചത്. മണ്ണിനടിയില്‍പ്പെട്ട് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചാവക്കാട് സ്വദേശികളായ ജിജേഷും ജനാര്‍ദ്ദനനുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പെട്രോള്‍ പമ്പിന് വേണ്ടി നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനിടെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ജോലി തുടരുന്നതിനിടെ ആറുപേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞുവീണത്. മൂന്ന് പേര്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രണ്ട് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും പ്രമോദ് എന്നയാളുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ സജിത്തും, ജിജേഷും, ജനാര്‍ദ്ദനനും മണ്ണിനടിയില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതില്‍ സജിത്തിനെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ 20 മിനിട്ടോളം സമയമെടുത്തതായി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും സജിത്ത് മരിച്ചു.

മൃതദേഹം മട്ടന്നൂര്‍ ആശുപത്രിയിലാണുള്ളത്. ഇന്‍ക്വസ്റ്റ് നടപടികള്‍ക്കും പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിനും ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുനല്‍കും.

