ബെംഗളൂരു: കോഴിക്കോട് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് കാണാതായ പെണ്‍കുട്ടികളില്‍ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി. ബെംഗളൂരുവിലെ മഡിവാളയില്‍ നിന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. അഞ്ച് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പെണ്‍കുട്ടിയെ തടഞ്ഞുവെക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തുവന്നു.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ബെംഗളൂരുവില്‍ എത്തിയെന്ന വിവരം നേരത്തെ പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറു കുട്ടികളെയാണ് ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ മുതല്‍ കാണാതായിരുന്നത്. ഇതില്‍ ഒരാളെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിലെ മഡിവാളയില്‍ ഒരു ഹോട്ടലില്‍ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇവര്‍.

കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പെണ്‍കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സംശയം തോന്നിയ ഹോട്ടലധികൃതരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ തടഞ്ഞുവെച്ചത്. മറ്റ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. കേരള പോലീസ് സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം മഡിവാള പോലീസ് പെണ്‍കുട്ടിയെ കേരള പോലീസിന് കൈമാറും.

മറ്റ് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ അധിക ദൂരം സഞ്ചരിക്കാന്‍ ഇടയില്ലെന്നും എത്രയും വേഗം തന്നെ ഇവരെ കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു. സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പരിശോധിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില്‍ഡ്രന്‍സ് ഹോമില്‍ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് കുട്ടികളെ കാണാതായത്. കാണാതായ ആറ് പേരില്‍ അഞ്ചുപേര്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനികളും ഒരാള്‍ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശിനിയുമാണ്. ആറ് പേര്‍ക്കും പ്രായപൂര്‍ത്തിയായിട്ടുമില്ല.

