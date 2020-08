തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു എസ്.ഐക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. റിസപ്ഷന്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എസ്‌.ഐക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പോലീസ് ആസ്ഥാനം നാളെയും തുറക്കില്ല. അവശ്യ സാഹചര്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം മാത്രമായിരിക്കും പ്രവര്‍ത്തിക്കുക.

പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആഗസ്ത് ഒന്നിനാണ് വഴുതക്കാടുള്ള പോലീസ് ആസ്ഥാനം അടച്ചത്.

