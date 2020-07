തിരുവനന്തപുരം: ഒരു പോലീസുകാരന് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി അടച്ചിടും. എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് പോലീസുകാര്‍ കോവിഡ് പരിശോധനയില്‍ നെഗറ്റീവ് ആയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ജോലിയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കൊല്ലത്ത് ഒരു പോലീസുകാരന് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരനാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസുകാരന് നേരത്ത കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. ചെക്ക് പോസ്റ്റില്‍ ഡ്യൂട്ടിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ട് റവന്യു ജീവനക്കാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

