തൃശ്ശൂര്‍: തൊഴിയൂരിലെ ആര്‍.എസ് എസ് ഭാരവാഹി സുനില്‍ വധക്കേസ്സില്‍ ഒരു പ്രതി കൂടി അറസ്റ്റില്‍. തിരൂര്‍ ഡി.വൈ.എസ്.പി.കെ.എ.സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഈ കേസ്സില്‍ ഇതിനകം മൂന്നു പ്രതികളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ജം-ഇയത്തുല്‍ ഇസ്ലാമിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ഇവര്‍

ചെറുതുരുത്തി പള്ളം സ്വദേശി പുത്തന്‍പീടികയില്‍ വീട്ടില്‍ സുലൈമാനാണ് പിടിയിലായത്. ജം-ഇയത്തുല്‍ ഇസ്ലാമിയ എന്ന സംഘടനയുടെ കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നത് ഇയാളായിരുന്നു. സുനിലിനെ വെട്ടിക്കൊന്നതിലും വീട്ടുകാരെ അക്രമച്ചതിലും താന്‍ പങ്കാളിയാണെന്ന് ഇയാള്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. 1993-94 കാലത്തെ നിരവധി മോട്ടോര്‍ വാഹന കേസുകളിലെ പ്രതിയായിരുന്നു ഇയാള്‍. ജം-ഇയത്തുല്‍ ഇസ്ലാമിയ നേതാവായ സൈദലവി അന്‍വരിയോടൊപ്പം പുരാവസ്തു മോഷണ കേസുകളിലും ഇയാള്‍ പ്രതിയാണ്.

25 വര്‍ഷം മുമ്പ് നടന്ന തൊഴിയൂര്‍ സുനില്‍ വധക്കേസില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് പോലീസ് ആദ്യം പിടികൂടിയത്. വിചാരണ കോടതി സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും നാല് വര്‍ഷത്തോളം ഇവര്‍ തടവില്‍ കഴിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരം നടന്ന പുനഃരന്വേഷണത്തില്‍ ജം-ഇയത്തുല്‍ ഇസ്ലാമിയ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതിയെ അടക്കം 25 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം പിടികൂടിയിരുന്നു.

1994 ഡിസംബര്‍ നാലിനു പുലര്‍ച്ചെയാണ് അക്രമിസംഘം വീട്ടില്‍ കയറി സുനിലിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നത്. സുനിലിന്റെ അച്ഛന്‍, അമ്മ, സഹോദരങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തിയ ഗുരുവായൂര്‍ പോലീസ് സി.പി.എം. പ്രവര്‍ത്തകരായ ബിജി, ബാബുരാജ്, ഹരിദാസ്, റഫീഖ് എന്നിവരടക്കമുള്ളവരെ കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ത്ത് അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

തൃശ്ശൂര്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി ഈ നാലുപേരെയും ജീവപരന്ത്യം തടവിനു ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടയിലാണ് യഥാര്‍ഥ പ്രതികള്‍ ഇവരല്ലെന്നും തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ജമുയത്തുല്‍ ഹിസാനിയയാണ് കൊലപാതകത്തിനു പിന്നിലെന്നുമുള്ള സുചന ലഭിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ ഡിവൈഎസ്?പി ടി.പി. സെന്‍കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തീരദേശ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഈ വിവരം ലഭിച്ചത്.

വാടാനപ്പിള്ളി സ്വദേശി സന്തോഷ്, കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് രാജീവ്, കൊല്ലങ്ങോട് താമി വധക്കേസുകളിലെ പ്രതികളെയും ജമുയത്തുല്‍ ഹിസാനിയ എന്ന തീവ്രവാദസംഘടനയിലെ ചിലരെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് സുനില്‍ വധത്തിനു പിന്നില്‍ പോലീസ് പിടികൂടിയവരല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ഗുരുവായൂര്‍ സ്വദേശി കണിമംഗലം ജോയിയെന്നയാളെ ചിലര്‍ വെട്ടിയതിനു പ്രതികാരമായി നടത്തിയ കൊലയാണെന്നായിരുന്നു പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഏറെക്കാലം ജയില്‍ശിക്ഷയനുഭവിച്ചാണ് നിരപരാധികള്‍ ജയില്‍മോചിതരായത്. ഇതിനിടെ സുനില്‍വധക്കേസിന്റെ രേഖകളെല്ലാം ഗുരുവായൂര്‍ പോലീസ് േസ്റ്റഷനില്‍നിന്ന് കാണാതായെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചത് വിവാദമായിരുന്നു.

content highlights: One more person arrested in Thozhiyur Sunil murder case