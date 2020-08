ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ആലപ്പുഴ കാരിച്ചാല്‍ സ്വദേശിനി രാജം എസ് പിള്ള (74)യാണ് മരിച്ചത്. അര്‍ബുദ ചികിത്സക്കിടെ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചത്.

കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി സ്തനാര്‍ബുദത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു രാജം എസ് പിള്ള. ഇതിനിടയിലാണ് ജൂലായ് 17-ന് ഇവര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

രാജം എസ്.പിള്ളയുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടികയിലുണ്ടായ നാല് പേര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഇന്ന് മരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ആളാണിത്. കോഴിക്കോടും കാസര്‍കോടും രാവിലെ ഓരോ മരണങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: one more covid death in kerala-The disease was transmitted from the hospital