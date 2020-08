മലപ്പുറം: സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി. മലപ്പുറം രണ്ടത്താണി സ്വദേശി മൂസ (72)യാണ് മരിച്ചത്. മഞ്ചേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ജില്ലയില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍നിന്നുള്ള 352 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

content highlights: one more covid death in kerala