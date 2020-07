തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം. മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശി സെയ്ഫുദീന്‍ (66) ആണ് മരിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രമേഹ ബാധിതനായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 28-ാമത്തെ കോവിഡ് മരണമാണിത്.

പൂന്തുറ ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പില്‍ മെഡിക്കല്‍ സ്‌റ്റോര്‍ നടത്തുകയായിരുന്നു സെയ്ഫുദീന്‍. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കള്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോള്‍ പാലിച്ച് ശനിയാഴ്ച ശവസംസ്‌കാരം നടത്തും.

Content Highlights: One more COVID death in Kerala