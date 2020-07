കാസര്‍കോട്: കാസര്‍കോട് ഒരു കോവിഡ് മരണം കൂടി. വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ച തൃക്കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശി അബ്ദുറഹ്മാന് (70)കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയാണ് അബ്ദുറഹ്മാന്‍ മരിച്ചത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഫലം വന്നത് മരണശേഷമാണ്. ഇതോടെ കാസര്‍കോട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഉയര്‍ന്നു.

തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വിവാഹചടങ്ങില്‍ അബ്ദുറഹ്മാനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വിവാഹത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത 13 പേര്‍ക്ക് ഇതിനകം കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അബ്ദുറഹ്മാന്റെ മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കാള്‍ പ്രകാരം സംസ്‌കാരം നടക്കും.

