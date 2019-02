തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല വിഷയത്തില്‍ ബി.ജെ.പി നടത്തിയ ഹര്‍ത്താലിനിടെ നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലേക്ക് ബോംബെറിയാന്‍ സഹായിച്ച അഭിജിത്ത് പോലീസ് പിടിയിലായി. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ആര്‍.എസ്.എസ് പ്രചാരക് പ്രവീണ്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. പ്രവീണിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഭിജിത്ത് പിടിയിലായത്.

പ്രവീണ്‍ ഞായറാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പോലീസിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. നെടുമങ്ങാട് ഡിവൈ.എസ്.പി അശോകന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ഹര്‍ത്താലിനിടെ സി.പി.എം - ബി.ജെ.പി സംഘര്‍ഷമുണ്ടായതിനിടെയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവീണ്‍ നാലു തവണ ബോംബെറിഞ്ഞത്. ഇയാളെ പിടികൂടാന്‍ പോലീസ് ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

