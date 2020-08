അരിമ്പൂർ(തൃശ്ശൂർ): അരിമ്പൂരിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം. കൈപ്പിള്ളി സി.എൻ. സെന്ററിന് സമീപം തെക്കൂട്ട് പുരുഷോത്തമനാണ് (മണി -70) മരിച്ചത്. വി മാഷ് സോപ്പുപൊടി കടയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായി വാടാനപ്പള്ളി സംസ്ഥാന പാതയിൽ നിന്നും കൈപ്പിളളി റോഡിലേയ്ക്ക് തിരിയുന്നതിനിടെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്ന ബുള്ളറ്റ് ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇലട്രിക് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും തെറിച്ച് വീണ പുരുഷോത്തമനെ തൃശ്ശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും പുലർച്ചെയോടെ മരിച്ചു.

ഭാര്യ: യമുന മക്കൾ: ഗോപിനാഥ് , സുനിൽകുമാർ. മരുമക്കൾ: ശ്രുതി, ചിഞ്ചു

കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കും പോലീസ് നടപടികൾക്കും ശേഷം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11-ന് സംസ്കാരം നടക്കും.

