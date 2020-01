ഇടുക്കി: കമ്പംമേടിന് സമീപം ശാന്തിപുരത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് വെടിയേറ്റു. തണ്ണിപ്പാറ സ്വദേശി ഉല്ലാസിനാണ് വെടിയേറ്റത്. ഇയാളെ കട്ടപ്പനയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ടു കാലുകളിലും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്.

പോലീസ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. കട്ടേക്കാനം സ്വദേശി ചക്രപാണി സന്തോഷാണ് വെടിവെച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. തോക്ക് കേസില്‍ പ്രതിയാണ് സന്തോഷ്. സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഇയാള്‍ക്കുവേണ്ടി പോലീസ് തിരച്ചില്‍ തുടങ്ങി. സുഹൃത്തുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള വഴക്കാണ് വെടിവെപ്പില്‍ കലാശിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

