കൊല്ലം: കുണ്ടറയില്‍ അനധികൃതമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഗ്യാസ് ഗോഡൗണില്‍ പൊട്ടിത്തെറി. ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പേരയം വരമ്പത്ത് ഭാഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഗോഡൗണില്‍ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായത്. ഗോഡൗണില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന നൗഫല്‍ എന്നയാള്‍ക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തെ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സംഭവ സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഗ്യാസ് നിറക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും നൂറോളം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും കണ്ടെടുത്തു. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

കുണ്ടറ പെരുമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ജയകുമാറാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരന്‍ എന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശ വാസിയായ ഷാജി എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഗോഡൗണ്‍. ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി.

Content Highlights: One injured in blast at illegal gas godown in Kundara