കൊല്ലം: ചന്ദനത്തോപ്പില്‍ ലോറിതട്ടി റോഡില്‍ വീണ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികന്‍ അതേ ലോറിയുടെ പിന്‍ചക്രം കയറി മരിച്ചു. കൊല്ലം ചകിരിക്കട സ്വദേശി സലിം ആണ് മരിച്ചത്. എതിരേ വന്ന ബസിന് സൈഡുകൊടുക്കുമ്പോള്‍ സ്‌കൂട്ടറിന്റെ ഹാന്റിലില്‍ ലോറിയുടെ മധ്യഭാഗം തട്ടി റോഡില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു സംഭവം. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് പോലിസ് പരിശോധയ്ക്കിടെയാണ് അപകടമെന്നാരോപിച്ച് നാട്ടുകാര്‍ പോലിസിനെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും ഗതാഗതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് കുണ്ടറ സിഐ ജയകൃഷ്ണന്‍ പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും ഇവര്‍ വഴങ്ങിയില്ല.

എന്നാല്‍ അപകടവുമായി പോലീസ് പരിശോധനയ്ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ആദ്യം ഓടിയെത്തിയത് പോലിസുകാരായിരുന്നു. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ പാതയില്‍ ഗതാഗതം മണിക്കൂറുകളോളം തടസപ്പെട്ടു.

കൊല്ലം ചന്ദനത്തോപ്പ് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസുമായി വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുമായി കുണ്ടറ സി.ഐ ജയകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു | ഫോട്ടോ: അജിത്‌ പനച്ചിക്കൽ \ മാതൃഭൂമി

Content Highlights: One died in a road accident at Kundara, Kollam