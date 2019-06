കോഴിക്കോട്: കോടഞ്ചേരിയില്‍ മദ്യം കഴിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ച സംഭവത്തില്‍ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ലെന്ന് ജോയിന്റ് എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍. വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ മെഥനോളിന്റെ സാന്നിധ്യത്താല്‍ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്. പ്രാഥമികപരിശോധനയില്‍ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുമെന്നും ജോയിന്റ് എക്‌സൈസ് കമ്മീഷണര്‍ പറഞ്ഞു. ചികിത്സയിലുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും നില ഇപ്പോള്‍ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മരിച്ച തോട്ടംതൊഴിലാളി കൊളമ്പനും സുഹൃത്തുക്കളും മദ്യപിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്നും വ്യാജമദ്യം കഴിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ വിഷക്കൂണ്‍ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കള്‍ ഇവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് സംശയമെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

അതിനിടെ, തോട്ടം തൊഴിലാളികള്‍ ആസിഡ് നേര്‍പ്പിച്ചു കുടിച്ചുവെന്ന വാദം തെറ്റാണെന്ന് തോട്ടം സൂക്ഷിപ്പുക്കാരന്‍ ജോസ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തോട്ടത്തില്‍ സ്പിരിറ്റ് സൂക്ഷിക്കാറില്ലെന്നും ആസിഡ് സൂക്ഷിച്ച മുറി പൂട്ടിയിട്ടനിലയിലായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയാണ് കോയപ്പത്തൊടി എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളി ചെമ്പേരി കോളനിയിലെ കൊളമ്പന്‍(65) മദ്യം കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ മരിച്ചത്. ഇയാളോടൊപ്പം മദ്യം കഴിച്ച നാരായണന്‍, ഗോപാലന്‍ എന്നിവരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

