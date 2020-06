കൊയിലാണ്ടി: ചെങ്ങോട്ട് കാവ് അരങ്ങാടത്തത് പുതിയ കിണറിന്റെ പണിക്കിടെ ദേഹത്ത് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് അകപ്പെട്ട് പോയ തൊഴിലാളി മരിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി തെക്കേ കോമത്ത്കര നാരായണന്‍(57) ആണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ പത്ത് മണി മുതല്‍ മണ്ണിനടിയില്‍ പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

നാരായണനടക്കം അഞ്ചു പേരായിരുന്നു ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ട് പേര്‍ കിണറിനടിയിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ മുകളിലും നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്നതിനിടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിയുകയായിരുന്നു. ആദ്യത്തെയാളെ നേരത്തെ തന്നെ നാട്ടുകാരും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും ചേര്‍ന്ന് രക്ഷിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ നാരായണന് മുകളിലേക്ക് ഉയരത്തില്‍ മണ്ണ് വീണതിനാല്‍ ഏറെ പണി പെട്ടാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനായത്. മൃതദേഹം കൊയിലാണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി.

എട്ട് കോലോളം താഴ്ചയിലെത്തിയിരുന്നു കിണര്‍. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ശക്തമായ മഴയാകാം മണ്ണിടിച്ചലിന് കാരണമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപകടം നടന്നയുടനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൊയിലാണ്ടി ഫയര്‍ ഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെയാളെ നേരത്തെ തന്നെ കരയ്ക്ക് കയറ്റാനായത്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ ശശി, സുഭാഷ്, സുരേന്ദ്രന്‍, അശോകന്‍, എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് നാരായണനും പണിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ അശോകനെയാണ് നേരത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ രക്ഷിച്ചത്.

Content Highlights: One Death In Landslide at Koilandi