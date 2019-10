പാനൂര്‍: ഒരുകോടി രൂപ കുഴല്‍പ്പണവും, ലഹരി ഗുളികകളുമായി മൂന്നംഗ സംഘം പാനൂരില്‍ പൊലീസ് പിടിയില്‍. കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം പി.എം കുട്ടി റോഡിലെ കണിയാക്കണ്ടി പറമ്പില്‍ എം.കെ.സുമീഷ് (41), തലശ്ശേരി ടെമ്പിള്‍ ഗേറ്റ് പ്രസന്നഭവനില്‍ എ.പി. സച്ചിന്‍ (29), സെയ്ദാര്‍ പള്ളി അച്ചാരത്ത് റോഡിലെ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നജീബ് (35) എന്നിവരെയാണ് പാനൂര്‍ സി.ഐ ടി.പി.ശ്രീജിത്ത്, എസ്.ഐ സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്യത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം പിടികൂടിയത്.

വള്ള്യായി മാവിലേരി റോഡ് ഭാഗത്ത് സംഘര്‍ഷ സാധ്യതയുള്ളതായി സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന രാവിലെ 6 മണിയോടെ് നവോദയ കുന്നിന്ന് സമീപം പൊലീസ് എത്തിയപ്പോള്‍ സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടതായി കണ്ട കെ.എല്‍.11 ബി.എന്‍ 8484 ഡസ്റ്റര്‍ കാര്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് പണവും ലഹരി ഗുളികളും പിടികൂടാനായത്.

കുഴല്‍പ്പണവുമായി പിടിയിലായവര്‍



500, 2000 രൂപയുള്‍പ്പെട്ട ഒരു കോടി രൂപയുടെ നോട്ട് കെട്ടും, സ്പാസ് മോപ്രോക്ലി വോം പ്ലസ് എന്ന 300 ഓളം വേദനസംഹാരി ഗുളികയുമാണ് കാറിന്റെ പിന്‍സീറ്റ്, ഡിക്കി, സ്‌പെയര്‍ പാര്‍ട്‌സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

പിടിയിലായ പ്രതികളെ പെലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. എസ്.ഐമാരായ ദീപക്, രമേശ് എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

