ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയില്‍ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇരുചക്രവാഹനം തുണിക്കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി. അപകടത്തില്‍ വാഹനം ഓടിച്ച യാത്രക്കാരനും കടയിലുള്ളവരും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കടയില്‍ സ്ഥാപിച്ച സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞ അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ രവിച്ചേട്ടു ബസാറിലെ തുണിക്കടയിലാണ് അപകടം. അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ബൈക്ക് നേരെ കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. കടയ്ക്കുള്ളില്‍ സംസാരിച്ചുനിന്ന നാല് പേര്‍ക്കിടിയിലേക്കാണ് ബൈക്ക് പാഞ്ഞടുത്തത്. ബൈക്ക് വരുന്നത് കണ്ട് വേഗത്തില്‍ ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതിനാല്‍ നാലുപേരും പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ കടയുടെ കൗണ്ടറിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണെങ്കിലും ഗുരുതമായി പരിക്കേറ്റില്ല. അല്‍പസമയത്തിന് ശേഷം ഇയാള്‍ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

വാഹനത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടമായതിനാലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന്‍ പറയുന്നത്. അതേസമയം അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ബൈക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത പോലീസ് സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.

