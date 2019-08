ചേര്‍ത്തല: ക്യാമ്പില്‍ പണം പിരിച്ചുവെന്ന തരത്തില്‍ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതില്‍ മനോവിഷമമില്ലെന്ന് സിപിഎം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റി അംഗം ഓമനക്കുട്ടന്‍. എന്താണ് നടന്നത് എന്ന് സര്‍ക്കാരിന് ബോധ്യമായെങ്കില്‍ അതില്‍ താന്‍ സന്തോഷവാനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞാന്‍ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓമനക്കുട്ടന്‍ പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടിയേയും സര്‍ക്കാരിനെയും തകര്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിയാണ് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാനസികമായ വിഷമമൊന്നുമില്ല. വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് ബോധപൂര്‍വമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എനിക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തതില്‍ പാര്‍ട്ടിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തെറ്റുകളുണ്ടായിട്ടില്ല. പാര്‍ട്ടി അതിന്റെ ലൈനില്‍ തന്നെ പോയി. പാര്‍ട്ടിക്ക് എന്നെ അറിയാം. എന്നാല്‍ ആരോപണം ഭരിക്കുന്ന പാര്‍ട്ടിക്കും സര്‍ക്കാരിനും എതിരായി ഉയര്‍ന്നതാണ്. അതിനാലാണ് പാര്‍ട്ടി പെട്ടന്ന് തന്നെ നടപടിയെടുത്തത്. അത് പാര്‍ട്ടിയുടെ രീതിയാണ്. അക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതിഷേധമില്ല. പാര്‍ട്ടി സ്വീകരിച്ചത് ശരിയായ നടപടിയാണെന്നും ഓമനക്കുട്ടന്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: allegations used to destroy party and government