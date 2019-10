കോഴിക്കോട്: സൗത്ത് ബീച്ചിലെ പഴയ കടല്‍പ്പാലത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം തകര്‍ന്നുവീണ് 13 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വൈകീട്ട് ആറുമണിക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം. പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഫയര്‍ഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടന്നത്. തകര്‍ന്ന സ്ലാബുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആരെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുവോ എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചില്‍ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് രാത്രിവരെ തുടര്‍ന്നു.

