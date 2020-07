തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ പിഡബ്ല്യുസിക്ക് ഓഫീസ് തുടങ്ങാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കുറിപ്പ് പുറത്ത്. വിദഗ്ധ ജോലികള്‍ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യക്ഷമത സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഓഫീസ് തുറക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ഗതാഗത സെക്രട്ടറിയുടെ ശുപാര്‍ശ 2018 സെപ്റ്റംബർ 27നാണ് കുറിപ്പ് നല്‍കിയത്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ പിഡബ്ല്യുസി(പ്രൈസ് വാട്ടർ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്‌സ്‌) എന്ന കണ്‍സള്‍ട്ടിങ് ഏജന്‍സിക്ക് ഓഫീസ് തുറക്കാനുള്ള ഫയല്‍ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉയര്‍ന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആ നീക്കം തുടങ്ങി എന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്ന രേഖകള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്‌. ഗതാഗത വകുപ്പില്‍ നിന്നാണ് ഫയലിന്റെ ഉത്ഭവം. ഓഫീസിന്റെ എല്ലാ അനുമതിയും നല്‍കാമെന്ന് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ഫയലില്‍ കുറിച്ചു എന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണം. പക്ഷെ സര്‍ക്കാര്‍ ഈ ആക്ഷേപം തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ആരോപണങ്ങൾ സാധൂകരിക്കുന്ന കുറിപ്പാണ് മാതൃഭൂമിക്ക് ലഭിച്ചത്. 2018 സെപ്റ്റംബർ 27ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗതാഗത സെക്രട്ടറി കെ ആര്‍ ജ്യോതിലാലാണ് സര്‍ക്കാരിലേക്ക് കുറിപ്പു നല്‍കുന്നത്. ഇ- മൊബിലിറ്റി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണിത്. മറ്റ് ചില പദ്ധതികള്‍ കൂടി സംയോജിപ്പിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ പദ്ധതികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓഫീസ്(ബാക്ക ഡോര്‍ ഓഫീസ്) സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്നും അത്തരത്തിൽ ബാക്ക് ഡോര്‍ ഓഫീസ് തുറക്കണം എന്ന ശുപാര്‍ശ ചെയ്തുള്ളതാണ് ജ്യോതിലാലിന്റെ കുറിപ്പ്.

സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ നിലവിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്ക് ഇത്തരം ജോലികള്‍ സംയബന്ധിതമായും കാര്യക്ഷമമായും ക്രിയാത്മകമായും നടപ്പിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കൂടി ഫയലില്‍ ജ്യോതിലാല്‍ എഴുതുന്നുണ്ട്. പദ്ധതികളുടെ ഗുണം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാന്‍ വ്യാപകമായ സാമൂഹിക മാധ്യമ കാമ്പയിനുകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാല്‍ പിഡബ്ല്യുസി തയ്യാറാക്കി സമര്‍പ്പിച്ച വാല്യു മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഓഫീസിന്റെ പ്രപ്പോസല്‍ അംഗീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഫയലില്‍ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പ്രൈസ് വാട്ടര്‍ ഹൗസ് കൂപ്പേഴ്‌സിന് സെക്രട്ടരിയേറ്റില്‍ ഓഫീസ് തുറക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയേക്കാള്‍ ശമ്പളമാണ് ഈ ഓഫീസ് ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ളത്. പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് എക്‌സപര്‍ട്ടിന്റെ ശമ്പളം 3.30 ലക്ഷം ആണ്. മറ്റ് പലരുടെയും ശമ്പളവും മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികമാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ശമ്പളത്തിന് മാത്രം ഒരു വര്‍ഷം കോടികള്‍ ആണ് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നത്.

