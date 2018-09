കൊച്ചി: ജലന്ധര്‍ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കിയ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ചിത്രം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ സഹോദരന്‍. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

"വെള്ളിയാഴ്ച ഇരയുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടെ മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കി. മിഷണറീസ് ഓഫ് ജീസസ് ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. ഇതുപോലൊരു കോണ്‍ഗ്രിഗേഷനിലെ ആളുകള്‍ക്ക് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലാ എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരമാണ്. തന്റെ സഹോദരിയെ ഈ വിധത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് ദുഃഖകരമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വിഷയത്തില്‍ വത്തിക്കാന്‍ ഇടപെടുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ വ്യാജമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നടപടിയെടുക്കാന്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ 2-3 ദിവസം വേണ്ടിവരും. വിഷയം പോപ്പിന്റെ അടുക്കല്‍ അവതരിപ്പിക്കാനാണെങ്കില്‍ അത് അവര്‍ക്ക് ഇന്നു തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവര്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കില്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകള്‍ക്ക് വത്തിക്കാന്‍ കത്ത് അയക്കുമായിരുന്നു" എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള കത്തുകളൊന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതൊരു വ്യാജവാര്‍ത്തയാണെന്നാണ് ഞാന്‍ വിചാരിക്കുന്നത്." കേരളത്തിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗത്തുമുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരെ തളര്‍ത്താനുള്ള കുറ്റാരോപിതന്റെയും കൂട്ടാളികളുടെയും നീക്കമാകാം ഇതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

