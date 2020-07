തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പുതിയ രോഗികള്‍ ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍. പുതുതായി രോഗം പിടിപെട്ട 87 പേരില്‍ 51 പേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചത് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണെന്നും താമരക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ ഐ.ടി.ബി.പി. ക്യാമ്പ്, കായംകുളം ചന്ത എന്നിവിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് കൂടുതല്‍ രോഗവ്യാപന സാധ്യത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ചെല്ലാനം ഹാര്‍ബറില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്കും അതില്‍ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താമരക്കുളം, നൂറനാട്, കായംകുളം മേഖലകളിലും തീരദേശ മേഖലകളിലും കൂടുതല്‍ ജാഗ്രതയും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നൂറനാട് ഐ.ടി.ബി.ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ബാരക്കിലെ മുഴുവന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും വ്യക്തിഗത ക്വാറന്റൈന്‍ ഉറപ്പാക്കും. ക്യാമ്പിന് പുറത്ത് വീടുകളില്‍ കുടുംബമായി താമസിക്കുന്ന ഐ.ടി.ബി.ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും കുടുംബാംഗങ്ങളേയും ക്വാറന്റൈനില്‍ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തീരദേശത്ത് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള മുന്‍കരുതല്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ സഹായിക്കാന്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരെ കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകളില്‍ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകള്‍ തയ്യാറാക്കിവരികയാണ്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ പുതുതായി 54 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതില്‍ 25 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴിയാണ് രോഗം. പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണില്‍ നടത്തിയ റാപ്പിഡ് ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റിലൂടെ ജൂലായ് പത്തിന് 4 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവര്‍ മുമ്പ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുമായി സമ്പര്‍ക്കമുള്ളവരാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ 51 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതില്‍ 27 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മലപ്പുറത്ത് ഇപ്പോള്‍ നാല് ക്ലസ്റ്ററുകളാണ് ഉള്ളത്. സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ പല മേഖലകളിലും രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മലപ്പുറം ജില്ല അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.

പൊന്നാനി താലൂക്ക് മേഖലയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍, ആസ്പത്രി ജീവനക്കാര്‍, മുനിസിപ്പല്‍ കൗണ്‍സിലര്‍, വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങി ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം വ്യക്തികള്‍ക്ക് ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രദേശത്ത് കര്‍ശന നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പൊന്നാനിയില്‍ 7266 ആന്റിജന്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ 89 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പൊന്നാനി നഗരസഭാ പരിധിയില്‍ ഞായറാഴ്ച സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആയിരിക്കും. മെഡിക്കല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും മറ്റ് അത്യാവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമല്ലാതെ ആളുകള്‍ പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പാടില്ല. അവശ്യവസ്തുക്കള്‍ വാങ്ങുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് കൈയ്യില്‍ കരുതണം.

പാലക്കാട് 48 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അവിടെ ജില്ലാ ആസ്പത്രി കോവിഡ് ആസ്പത്രിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. പാലക്കാട് സര്‍ക്കാര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജും മാമൂട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജും ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്ററുകളായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. ഒറ്റപ്പാലത്തെ സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആസ്പത്രി, മണ്ണാര്‍ക്കാട് താലൂക്ക് ആസ്പത്രികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കഞ്ചിക്കോട് കിന്‍ഫ്രയില്‍ 1000 കിടക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗകര്യത്തോടെ ഫസ്റ്റ് ലൈന്‍ ട്രീറ്റ്‌മെന്റ് സെന്റര്‍ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന അട്ടപ്പാടിയിലെ പുതുഷോളയൂര്‍, അഗളി പഞ്ചായത്തുകളില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ 47 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില്‍ 30 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകര്‍ന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവരില്‍ അഞ്ചുപേരുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല. ജില്ലയില്‍ 45 കണ്ടെയിന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. എറണാകുളം ജനറല്‍ ആസ്പത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് ചെല്ലാനം മേഖലയില്‍ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയത്.

