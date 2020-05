ന്യൂഡല്‍ഹി: പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ മേഖലയില്‍ കൂട്ടായ സംരംഭം ആരംഭിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര ഊര്‍ജമന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണല്‍ തെര്‍മല്‍ പവര്‍ കോര്‍പറേഷനും (എന്‍ടിപിസി) കേന്ദ്രപെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഓയില്‍ ആന്‍ഡ് നാച്ചുറല്‍ഗ്യാസ് കോര്‍പറേഷനും (ഒ.എന്‍ജിസി) തമ്മില്‍ ധാരണയായി.

ധാരണപ്രകാരം ഇരു കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ കാറ്റില്‍ നിന്നും ഊര്‍ജം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ പദ്ധതികള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ സാദ്ധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാ പത്രത്തില്‍ ഇരു പൊതു മേഖല കമ്പനികളും ഒപ്പ് വച്ചു.

പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജരംഗത്ത് തങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച ത്വരിത ഗതിയിലാക്കാന്‍ ഈ സംരംഭം അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് ഇരുകമ്പനികളുടെ മേധാവികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്‍ടിപിസിക്ക് കീഴില്‍ നിലവില്‍ 920 മെഗാ വാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ പദ്ധതികളാണുള്ളത്.

2300 മെഗാവാട്ട് പദ്ധതികളുടെ നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. ഈ സംരംഭത്തോടെ 2032ഓടുകൂടി 32 ഗിഗാ വാട്ട് പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ പദ്ധതികള്‍ എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയിലെഏറ്റവും വലിയ ഊര്‍ജ ഉല്പാദന കമ്പനിക്ക് സാധിക്കും.

ഓഎന്‍ജിസിക്ക് കീഴില്‍ നിലവില്‍ 176 മെഗാ വാട്ട് പദ്ധതികളാണ് ഉള്ളത്. 2040ഓടെ 10 ഗിഗാ വാട്ട് കൂടി പുനരുപയോഗ ഊര്‍ജ മേഖലയില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാന്‍ പുതിയസംരംഭം പ്രാപ്തരാക്കും.

എന്‍ടിപിസി വാണിജ്യ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍ എ.കെ. ഗുപ്ത, ഒ.എന്‍ജിസി സാമ്പത്തിക വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍ സുഭാഷ് കുമാര്‍ എന്നിവരാണ് വെര്‍ച്വല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങ് വഴി ധാരണ പത്രത്തില്‍ ഒപ്പ് വച്ചത്.

എന്‍ടിപിസി സിഎംഡി ഗുര്‍ദീപ് സിംഗ്, ഒ.എന്‍ജിസി സിഎംഡി ശശി ശങ്കര്‍, ഇരു കമ്പനികളിലെയും മറ്റ് ഡയറക്ടര്‍മാര്‍, ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവരും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് വഴിയുള്ള ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

