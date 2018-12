തൃശൂര്‍: വനിതാ മതിലിനോട് എന്‍.എസ്.എസും സഹകരിക്കണമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. നവോഥാന മൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ പാരമ്പര്യം എന്‍.എസ്.എസ് പിന്തുടരണമെന്നും വനിതാ മതിലില്‍നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം മാറിനില്‍ക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

ജനുവരി ഒന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിലില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ സത്രീകളോട് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോടിയേരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമെന്ന ഭരണഘടനാ തത്വം നടപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി.

വനിതാ മതില്‍ സിപിഎം പരിപാടിയല്ല, സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിലില്‍ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരും പങ്കെടുക്കണം. മാറി നില്‍ക്കുന്നതിന് പകരം എന്‍എസ്എസ് വനിതാ മതിലിന് നേതൃത്വം നല്‍കുകയായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത് - കോടിയേരി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സര്‍ക്കാര്‍ വിളിച്ചുചേര്‍ത്ത നവോഥാന, സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിലാണ് ജനുവരി ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരം മുതല്‍ കാസര്‍കോടുവരെ വനിതാ മതില്‍ സംഘടിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍. യോഗത്തില്‍ എന്‍.എസ്.എസ് പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല.

Content Highlights: NSS needs to cooperate with vanitha mathil, Kodiyeri Balakrishnan, Sabarimala Women Entry, Kerala Renaissance