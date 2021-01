തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫിനെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി നയിക്കുമെന്ന തീരുമാനം വന്നതിനു പിന്നാലെ എന്‍എസ്എസ് വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപിയുടെ നീക്കം. മന്നം ജയന്തിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത്ഷാക്കും എന്‍എസ്എസ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചതാണ് ബിജെപി ആയുധമാക്കുന്നത്.

എന്‍എസ് എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ഇരുവര്‍ക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് കത്തയച്ചത് കേരളത്തില്‍ ബിജെപിയുമായി അടുക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്.

കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മേല്‍നോട്ട സമിതി അധ്യക്ഷനായി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ നിശ്ചയിച്ച തീരുമാനം ഏറ്റവും അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമായി ബിജെപി കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്‍എസ്എസ്സുമായി അടുക്കാനുള്ള അവസരം മുതലാക്കാനാണ് ബിജെപി തീരുമാനം.

മന്നം ജയന്തിക്ക് ആശംസയറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും അമിത്ഷാക്കും അതിനടുത്ത ദിവസം തന്നെ എന്‍എസ്എസ് സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയുടെ വരവോടെ ഉടലെടുത്ത അനുകൂലമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ബിജെപി നീക്കം. ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിയെ നായകനാക്കാനുള്ള യുഡിഎഫിന്റെ നിര്‍ണ്ണായക തീരുമാനത്തിനു പിന്നാലെ എൻഎസ് സെക്രട്ടറി പ്രധാനമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തും അതുസംബന്ധിച്ച വിവരവും ബിജെപി നേതൃത്വം പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു.

സ്വന്തം മുഖപത്രമായ സര്‍വ്വീസിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും അമിത്ഷാക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്‍എസ്എസ മുഖപ്രസംഗവും എഴുതിയിരുന്നു. ഈ ലേഖനം കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റായി ഇട്ടത് ബിജെപിയുടെ പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. "പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും നന്ദി അറിയിച്ച് സര്‍വ്വീസ്. ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവര്‍ക്കും ശ്രീ. സുകുമാരന്‍ നായര്‍ കത്തും അയച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്നായിരുന്നു കെ. സുരേന്ദ്രന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. പോസ്റ്റിനൊപ്പം സർവ്വീസിൽ വന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ചിത്രവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്.

ആലപ്പുഴ ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തില്‍ എത്തുകയാണെങ്കില്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരി മന്നം സമാധിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പുഷ്പാര്‍ച്ചന നടത്താനുള്ള ആലോചന ബിജെപിയില്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സമദൂര നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് സുകുമാരൻ നായർ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

content highlights: NSS BJP Connection after the entrance Of OommenChandy as the UDF Election leader