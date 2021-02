തിരുവനന്തപുരം: മെട്രോമാന്‍ ഇ. ശ്രീധരന്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നതിനെ പരിഹസിച്ച് എഴുത്തുകാരന്‍ എന്‍.എസ്. മാധവന്‍. പാലങ്ങള്‍ക്ക് വിട, ശ്രീധരന് ഇനി കുഴിക്കാനിറങ്ങാമെന്ന് മാധവന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'ഇ.ശ്രീധരന്‍ പാലങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുകയും തുരങ്കങ്ങള്‍ കുഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി പാലങ്ങള്‍ക്ക് വിട, കുഴിക്കല്‍ മാത്രം', എന്‍.എസ്. മാധവന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ഇ. ശ്രീധരന്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കേരള യാത്രയ്ക്കിടെ അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി അംഗത്വമെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

താന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും എവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് പാര്‍ട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്നും ശ്രീധരന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ പറയുകയുണ്ടായി. എല്‍ഡിഎഫിനേയും യുഡിഎഫിനേയും വിമര്‍ശിച്ച ശ്രീധരന്‍ താന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ഇരട്ടിയാകുമെന്നും അവകാശപ്പെട്ടു.

E Sreedharan built bridges and dug tunnels. Now on, good bye bridges, only digging 🤦 https://t.co/c0z4HMscFh