തിരുവനന്തപുരം: സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് നല്‍കി. മഞ്ചേരി എം.എൽ.എ എം ഉമ്മറാണ് ചട്ടം 65 പ്രകാരം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കിയത്. എൻഐഎ അ‌ന്വേഷിക്കുന്ന സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്തുകേസിലെ കുറ്റവാളികളുമായി സ്പീക്കര്‍ക്കുള്ള അടുപ്പം സംശയകരമാണെന്ന് നോട്ടീസില്‍ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ അന്തസ്സിന് നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തി സ്പീക്കര്‍ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളെന്ന് എന്‍ഐഎ കരുതുന്നവര്‍ രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളടക്കമുള്ളവ നടത്തിയെന്നാണ് എന്‍ഐഎയുടെ സംശയം. അത്തരത്തില്‍ സംശയിക്കുന്ന പ്രതികൾക്ക് സ്പീക്കര്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ശരിയല്ല. പ്രതികളിലൊരാളുടെ സ്ഥാപനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാന്‍ സ്പീക്കര്‍ പോയതും സംശയകരമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും പവിത്രതയ്ക്കും മാന്യതയ്ക്കും കേടുവരുത്തിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം.

ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണന് സ്പീക്കര്‍ സ്ഥാനത്ത് തുടരാന്‍ അര്‍ഹതയില്ലെന്നും സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റ പ്രമേയത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മുസ്ലിംലീഗ് അംഗം എം ഉമ്മർ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രമേയം നല്‍കി.

പക്ഷെ സഭ ചേരുന്നതിന് 14 ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസ് ഇറക്കണമെന്നാണ് ചട്ടം. 27ന് ഒരു ദിവസത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനാണ് ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ 14 ദിവസം മുമ്പ് നോട്ടീസെന്ന ചട്ടം പാലിക്കാനാവില്ല. അതിനാല്‍ ഒരു പക്ഷെ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി നോട്ടീസ് തള്ളിയേക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിനെതിരേ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനും പ്രതിപക്ഷം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

content highlights: Notice against Speaker Sriramakrishnan by Opposition on Gold smuggling controversy