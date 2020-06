തിരുവനന്തപുരം: തര്‍ക്കം നടക്കുന്ന കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളെ ഇപ്പോള്‍ ബിജെപി എന്‍ഡിഎയിലേക്ക്സ്വാഗതം ചെയ്യില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍. കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളുമായി ചര്‍ച്ചനടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള പാര്‍ട്ടികളുമായി എന്‍ഡിഎ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

എല്‍ഡിഎഫ്-യുഡിഎഫ്കക്ഷികള്‍ തമ്മില്‍ തര്‍ക്കമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ എന്‍ഡിഎയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രയോജനമില്ലെന്നാണ് ബിജെപി വിലയിരുത്തല്‍. അതിനാല്‍ യുഡിഎഫില്‍ കലഹിച്ച് നില്‍ക്കുന്ന കേരളകോണ്‍ഗ്രസുകളെ പതിവ് പോലെ ബിജെപി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നില്ല. കാലങ്ങളായിയുഡിഎഫിനൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ മേധാവിത്വമുള്ള പാര്‍ട്ടികള്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ബിജെപിയ്‌ക്കൊപ്പം കൂടില്ലെന്ന് നേതൃത്വത്തിന് ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനാല്‍ തിടുക്കത്തില്‍ മുന്നണിമാറ്റ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താതെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കും.

നിലവില്‍ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ തര്‍ക്കത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന നിലപാടാണ് ബിജെപി യ്ക്ക്. ഏതെങ്കിലും മുന്നണിയില്‍ അടി നടക്കുമ്പോള്‍പുറമേനിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരള കോണ്‍ഗ്രസുകളുമായി ഒരു ചര്‍ച്ചയും ബിജെപി നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നേതൃത്വം വിശദീകരിച്ചു.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്നതിനാല്‍ എന്‍ഡിഎയില്‍ നിലവിലുള്ള പാര്‍ട്ടികയുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തിടുക്കത്തില്‍ പരിഹരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ബിജെപിയുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയാണ് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി. എന്‍ഡിഎയില്‍ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം താരതമ്യേന കുറവാണെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ അവകാശപ്പെട്ടു.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോള്‍ കേരളത്തില്‍ എന്‍ഡിഎ യുടെ പ്രസക്തി മനസ്സിലാക്കി പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുന്‍കാലത്തെ പോലെ വേണ്ടത്ര കൂടിയാലോചനയില്ലാതെ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ്പോലുള്ള അതൃപ്തരെ ക്ഷണിക്കുന്നത് പാര്‍ട്ടിയിലും മുന്നണിയിലും അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ക്ക്വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍

Content Highlights: Not welcoming Kerala congress parties to NDA says BJP Kerala Chief K Surendran