കോഴിക്കോട്: ഏത് ഉയരവും അനായാസം കയറിപ്പോവും മിഥുനിന്റെ ഇലക്ട്രിക് വീല്‍ചെയര്‍. മസ്‌കുലാര്‍ ഡിസ്‌ട്രോഫി ബാധിച്ച് കാലുകള്‍ തളര്‍ന്ന് വീട്ടിനുള്ളിലെ തടവറയിലായിപോയ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്ത് കണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നാട്ടുകാരനായ വി.കെ റോഷന്റെ ഇടപെടലില്‍ ഒരു സുഹൃത്ത് സമ്മാനിച്ചതായിരുന്നു ഇത്. രോഗത്തിന്റെ വേദനയാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി എല്ലാം സ്വപ്‌നം മാത്രമായി അവശേഷിച്ച മേമുണ്ടക്കാരന്‍ മിഥുനിന് ഈ വീല്‍ചെയര്‍ പുതിയ പ്രതീക്ഷ നല്‍കി.

വിത്ത്‌പേനയിലെ അതിജീവനത്തില്‍ പുതിയ ലോകത്തെ കണ്ടു. പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് വീല്‍ചെയര്‍ കിട്ടിയിട്ടും മാസങ്ങളായി വീട്ടിനുള്ളില്‍ തന്നെ ഒതുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്‍. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രധാന റോഡില്‍ നിന്നും മിഥുനിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള നൂറ് മീറ്റര്‍ പോലും ദുരമില്ലാത്ത വഴി പതിമൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളമായി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കാല്‍നട യാത്ര പോലും അസാധ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ വീല്‍ചെയര്‍ ഓടിക്കാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. കുന്നോളം സ്വപ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിലും താന്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന വിത്ത് പേനയെങ്കിലും വീടിനടത്തുള്ള ചെറിയ അങ്ങാടിയില്‍ എത്തിക്കണമെന്നും സുഹൃത്തുക്കളെ കാണണെന്നും മാത്രമായിരുന്നു മിഥുനിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതിന് ആര് പാതയൊരുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കാരന്‍.

അഞ്ചാംക്ലാസില്‍ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മിഥുനിന് പേശികള്‍ക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞുവരുന്ന മസ്‌കുലാര്‍ ഡിസ്‌ട്രോഫി എന്ന രോഗം പിടിപെട്ടത്. പക്ഷെ മനസ്സ് തളരാതെ അവന്‍ പത്താംക്ലാസും പ്ലസ്ടുവും പഠിച്ച് ഉയര്‍ന്ന മാര്‍ക്ക് നേടി. തുടര്‍ന്ന് പഠിക്കാനും ജീവിതമാര്‍ഗം കണ്ടെത്തണമെന്നും ഏറെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ല. വിത്ത്‌പേനകള്‍ നിര്‍മിച്ച് അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടു. ഇപ്പോള്‍ ദിവസവും ഇരുപതോളം പേനകള്‍ നിര്‍മിക്കും. ആവശ്യക്കാരും ഏറെയാണ്. പുറത്തേക്കിറങ്ങാനായാല്‍ നല്ല വിപണി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട്. പക്ഷെ നൂറ് മീറ്റര്‍ ദൂരത്തിലുള്ള റോഡ് മാത്രമാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം. വാര്‍ഡ് മെമ്പറോടും എം.എല്‍.എയോടുമെല്ലാം നിരവധി തവണ എന്തെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആരും മിഥുനിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ കണ്ടില്ല. സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമാകുന്നതാണ്‌ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വീല്‍ചെയര്‍. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ വീട്ടിലെ കോലായില്‍ മാത്രം മിഥുനിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷത്തോളമായി മിഥുനിന് പൂര്‍ണമായും നടക്കാന്‍ കഴിയാതായിട്ട്. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മൈന്‍ഡ്‌സ് ട്രസ്റ്റിന്റെ പരിശീലനത്തില്‍ പേപ്പര്‍ പേനകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ പഠിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി മിഥുനിന്റെ കിടപ്പറയും പരിസരവുമെല്ലാം പേപ്പര്‍പേന നിര്‍മാണ കേന്ദ്രമാണ്. ഒരു പേന നിര്‍മിച്ച് നല്‍കിയാല്‍ എട്ട് രൂപ കിട്ടും. തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളിയായ അച്ഛന്‍ ബാലന് വലിയൊര് ആശ്വാസമാകാനും കഴിയാറുണ്ട് മിഥുനിന്റെ ഈ വിത്ത്‌പേന നിര്‍മാണവും വിപണനവും. പക്ഷെ തന്റെ എല്ലാ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ക്കും വിലങ്ങ് തടിയായി നില്‍ക്കുകയാണ് ചെറിയ ദൂരത്തില്‍ റോഡ് പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞ് നില്‍ക്കുന്നത്.

മേമുണ്ട അമരാവതി റോഡിലൂടെ അരകിലോമീറ്ററോളം യാത്രചെയ്യുകയേ വേണ്ടൂ മിഥുനിന്റെ വീടിന് അടുത്തെത്താന്‍. ഉയരത്തിലുള്ള വീട്ടില്‍ നിന്ന് ചെറിയ റോഡ് വരെയുള്ള ഭാഗം കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും പ്രധാന റോഡ് വരെയുള്ള ഇടറോഡാണ് തടസ്സം. അസുഖം വന്നാല്‍ പോലൂം ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വാഹനങ്ങളെത്തില്ല. ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ തന്റെ വീല്‍ചെയറുമായി യാത്ര ചെയ്യുമെന്നാണ് മിഥുന്‍ ചോദിക്കുന്നത്. അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് വീല്‍ചെയറിലിരുന്ന് ഇത്തരം രോഗമുള്ളവര്‍ ഓഫീസിലും പഠനാവശ്യത്തിനുമെല്ലാം പോവുമ്പോഴാണ് മിഥുനിനെ പോലുള്ളവര്‍ വീടുകളില്‍ ഒതുങ്ങിപ്പോവുന്നത്.

