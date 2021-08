തിരുവനന്തപുരം: താന്‍ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് പാലോട് രവി നല്‍കിയ മറുപടി മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്‌ പി.എസ് പ്രശാന്ത്. വ്യക്തിഹത്യയും അപമാനവും കൊണ്ട് സഹികെട്ടാണ് പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തിന് പരാതി നല്‍കിയതെന്നും നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. പാര്‍ട്ടി വിടാന്‍ തത്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് വിഷയങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഒരു പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭാവി പരിപാടികള്‍ പരാതി പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പാലോട് രവിക്ക് എതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നല്ല മറിച്ച് റിവാര്‍ഡ് നല്‍കരുത് എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തില്‍ മേല്‍ക്കൈ കിട്ടുമെന്നായപ്പോള്‍ പലരോടും തനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാത്തതില്‍ പാലോട് രവി പരാതിപറഞ്ഞു. പാലോട് രവി പല യോഗങ്ങളിലും കണ്‍വെന്‍ഷനുകളിലും പങ്കെടുത്തത് തങ്ങള്‍ തന്നെ മുന്‍കയ്യെടുത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ വെറും ആറ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അമ്പതിനായിരത്തില്‍ അധികം വോട്ട് കിട്ടിയത്. അതിലൊരാള്‍ താനാണ്. എന്നിട്ടും മണ്ഡലത്തില്‍ ഒരു പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒരു മരണത്തിനോ വിവാഹത്തിനോ പങ്കെടുത്താല്‍ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രവര്‍ത്തകരെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക കയ്യും കാലും തല്ലിയൊടിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് പാലോട് രവിയുടെ അനുയായികള്‍ ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു.

നെടുമങ്ങാട് മണ്ഡലം പരമ്പരാഗതമായി എല്‍ഡിഎഫ് മണ്ഡലമാണ്. അവിടെ വളരെ ചെറിയ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ തനിക്ക് ആദ്യ റൗണ്ട് പ്രചാരണം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. പിന്നീട് പാലോട് രവിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹകരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്‍പും അതിന് ശേഷവും പാലോട് രവിയുടെ അനുയായികള്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ഇവര്‍ സജീവമായിരുന്നില്ല. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ താന്‍ തന്നെ മുന്‍കയ്യെടുത്താണ് ബൈക്ക് റാലികളും മണ്ഡലത്തില്‍ സജീവമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും തുടക്കംകുറിച്ചതെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു. തനിക്ക് നേരെ പണം സമ്പാദിച്ചുവെന്ന് ആക്ഷേപവും ആക്രമിക്കുമെന്ന് പോലും ഭീഷണിയുമുണ്ടായെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു.

അതേസമയം പ്രശാന്ത് പാര്‍ട്ടി വിട്ടാല്‍ നെടുമങ്ങാട്, അരുവിക്കര മണ്ഡലത്തിലെ നിരവധി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടുപോകുമോ എന്ന ആശങ്കയും നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്‌.

എന്നാല്‍ അത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെന്നും നേതൃത്വത്തിന് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും ഡിസിസി അധ്യക്ഷനായി പാലോട് രവിയെ തീരുമാനിച്ച നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രശാന്ത് പറയുന്നു.

