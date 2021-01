കോഴിക്കോട്: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ചിത്രം കണ്ട് തെറ്റുദ്ധരിക്കേണ്ട. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ തെരുവിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യമല്ല. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളാണിവ. ചൊവ്വാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ശേഷം ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പാർക്കിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് ഈ ന്യൂജെൻ പാർക്ക് കയറിയങ്ങ് ഹിറ്റായത്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര കാരക്കാടുള്ള നവീകരിച്ച വാഗ്ഭടാനന്ദ പാർക്കാണിത്. 'വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ' എന്നു തുടങ്ങിയ നിരവധി കമന്റുകളാണ് മന്ത്രിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് താഴെ നിറഞ്ഞത്. 'യൂറോപ്യൻ തെരുവകളല്ല, കേരളത്തിലെ ഒരു കൊച്ചുഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണിത്' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ നിരവധി പേർ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒഞ്ചിയത്തെ നാദാപുരം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ദേശീയപാത വരെയുള്ള റോഡാണ് മുഖച്ഛായ മാറ്റി വാഗ്ഭടാനന്ദ പാർക്ക് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത്. വാഗ്ഭടാനന്ദ ഗുരുവിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് 2.80 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാർക്ക് നിർമിച്ചത്. വെറുമൊരു തെരുവീഥി നവീകരണം എന്നതിലുപരിയായി ഒരു 'ഹാപ്പനിംഗ് പ്ലേസ്' എന്ന ആശയത്തിൽ ഊന്നിയാണ് പാർക്ക് നിർമിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ മാതൃകയിൽ നിർമിച്ച പാർക്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകൾക്കൊപ്പം നിരവധി പ്രത്യകതകളുമുണ്ട്.

പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ | photo: kadakampally/facebook

ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്, ബാഡ്മിന്റൻ കോർട്ട്, ഓപ്പൺ ജിം, കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പാർക്കിലുണ്ട്. വഴിയോര വിശ്രമകൂടാരങ്ങളും ആൽച്ചുവടുകൾ പോലെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കൂട്ടായി ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിങ് കോർണറുകളും ധാരാളം ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കടക്കമുള്ള ടോയ്ലെറ്റുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ നേരത്തേ തന്നെയുള്ള മത്സ്യമാർക്കറ്റും ബസ് സ്റ്റോപ്പും കിണറുമെല്ലാം പാർക്കിന്റെ രൂപകല്പനയ്ക്കൊത്ത് നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ | photo: kadakampally/facebook

പാർക്കിന്റെ നവീകരണത്തിൽ പ്രദേശവാസികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തവുമുണ്ടായിരുന്നു. പാർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ഗതാഗതത്തെയും ഗതാഗതം പൊതുവിടമെന്ന നിലയിലുള്ള പാർക്കിന്റെ സ്വച്ഛതയെയും ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനവേഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിശ്ചിത അകലത്തിൽ ടേബിൾ ടോപ് ഹമ്പുകൾ, ഇരുവശത്തും നടപ്പാത, നടപ്പാതയെ വേർതിരിക്കാൻ ഭംഗിയുള്ള ബൊല്ലാർഡുകൾ, നടപ്പാതയിൽ ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ച് വീൽ ചെയറുകളും മറ്റും പോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഡ്രോപ് കേർബുകൾ, കാഴ്ചാവൈകല്യമുള്ളവർക്കു നടപ്പാത തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ടാക്റ്റൈൽ ടൈലുകൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പാർക്കിനെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു.

പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ | photo: kadakampally/facebook

പൊതു ജനങ്ങളുടെ കായികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയ്ക്കും വിനോദത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിലാണ് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും മറ്റും ജനങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന പ്രകാരം പാർക്കിന്റെ നവീകരണത്തിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചിത്രങ്ങളും മന്ത്രി ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് താഴെയും നിരവധി പേരാണ് ആശ്ചര്യത്തോടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

