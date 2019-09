കോട്ടയം: പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേലിന് രണ്ടില ചിഹ്നം ലഭിക്കില്ല. കേരളാ കോൺഗ്രസ് (എം) സ്ഥാനാർഥിയായി ജോസ് ടോം നൽകിയ നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളി. യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി നൽകിയ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. ചിഹ്നം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽയുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കേണ്ടി വരും.

രണ്ടില ചിഹ്നം വിട്ടു നൽകില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പി.ജെ ജോസഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നു വരണാധികാരിയുടെ തീരുമാനം. ജോസ് കെ മാണിയെ കേരളാ കോൺഗ്രസ് ചെയർമാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് സ്റ്റേ ചെയ്ത തൊടുപുഴ മുൻസിഫ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു വരണാധികാരി തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ രണ്ടില ജോസ് ടോമിന് നല്‍കണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവും നല്‍കരുതെന്ന് പിജെ ജോസഫ് വിഭാഗവും നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നിന്നതോടെയാണ് രൂക്ഷമായ ഏറ്റമുട്ടലിലേയ്ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ നീങ്ങിയത്.

കേരള കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി എന്ന നിലയിൽ ജോസ് ടോം നൽകിയ പത്രിക തള്ളിയതോടെ പി.ജെ ജോസഫ് വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥിയായി പത്രിക നൽകിയ ജോസഫ് കണ്ടത്തിൽ പത്രിക പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാലായിൽ ചിഹ്നം പ്രശ്നമല്ലെന്ന് ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ചിഹ്നമില്ലെങ്കിലും പാലായിൽ മാണി സാർ ജയിക്കും. എന്റെ ചിഹ്നം മാണിസാറിന്റെ മുഖമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഓട്ടോറിക്ഷ, പൈനാപ്പിൾ, ഫുട്ബോൾ എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരിക.

