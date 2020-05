തിരുവനന്തപുരം: ഒരു സ്‌കൂളും ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഫീസ് വര്‍ധിപ്പിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും പിഴിഞ്ഞു കളയുന്ന സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

പുതിയ സാഹചര്യത്തിന് അനുസൃതമായി പഠനരീതി ക്രമീകരിക്കുകയും വേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുകയുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില്‍ അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ടതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അത് സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കും ബാധകമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട്, വരുമാന മാര്‍ഗം അടഞ്ഞ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും അവരുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയുമായിരിക്കണം ഓരോരുത്തരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതിന് വിരുദ്ധമായ ചില പ്രവണതകള്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നും അതിലൊന്നാണ് ചില സ്വകര്യ സ്‌കൂളുകള്‍ ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടിയെന്ന പരാതിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

വലിയ തുക ഫീസ് ഇനത്തില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും അത് അടച്ചതിന്റെ രസീതുമായി വന്നാല്‍ മാത്രമേ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ നല്‍കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളുണ്ടെന്ന് പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതൊരു ദുര്‍ഘട ഘട്ടമാണെന്നും ഒരു സ്‌കൂളും ഫീസ് ഈ ഘട്ടത്തില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

