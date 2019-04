കൊച്ചി: പെരിയ ഇരട്ടകൊലപാതക കേസില്‍ സിപിഎം ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് പങ്കില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സത്യവാങ്മൂലത്തിലൂടെയാണ് സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ക്ലീന്‍ചിറ്റ് നനല്‍കിയിരിക്കുന്നത്‌.

സിപിഎമ്മിന്റെ എച്ചിലടക്കം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പീതാംബരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും നടത്തിയ മൃഗീയമായ കൊലപാതകമാണിത്. ഇതില്‍ സിപിഎം ഉന്നത നേതൃത്വത്തിന് പങ്കില്ല. സിപിഎം നേതൃത്വത്തോട് തിരിച്ചടിക്കാന്‍ പീതാംബരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ നേതൃത്വം ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല.

പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവെക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള ഭീഷണി പീതാംബരന്‍ മുഴക്കുകയുണ്ടായി. തുടര്‍ന്നാണ് പീതാംബരന്‍ അനുയായികളെ കൂട്ടി കൊലപാതകം നടത്തിയത്. കേസില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.

സിപിഎം നേതൃത്വത്തിന് പങ്കില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു കൊലപാതകം നടക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസും മറ്റു പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

