തിരുവനന്തപുരം: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ബസുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പൊതുഗതാഗതം അനുവദിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം പുറത്തിറക്കിയ ലോക്ഡൗണ്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുടെ ഉത്തരവിലെ 13.3 ഖണ്ഡിക സര്‍ക്കാര്‍ ഭേദഗതിവരുത്തി.

ഇതോടെ ലോക്ക്ഡൗണിനിടെ യാതൊരുവിധ പൊതുഗതാഗതവും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി.

എന്നാല്‍, ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പ്രത്യേക അധികാരമുപയോഗിച്ച് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ബസുകളും വ്യവസായ-വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭാഗികമായി പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ജീവനക്കാരെയും തൊഴിലാളികളെയും എത്തിക്കാനുള്ള വാഹനങ്ങളും മാത്രം കര്‍ശനനിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ഓടിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുമെന്ന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.

Content Highlights: No public transport during lock down - says Government