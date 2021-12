തിരുവനന്തപുരം: ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനര്‍നിയമനം ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധി സന്തോഷം നല്‍കുന്നതാണെന്നും അത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രതികരിക്കാനില്ല. ചാന്‍സലറും പ്രോ ചാന്‍സലറും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പരസ്യമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. സെര്‍ച്ച് കമ്മറ്റിയെ പിരിച്ചുവിട്ടതിനെപ്പറ്റി ഗവര്‍ണറോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഗവര്‍ണര്‍ തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രായമുള്ള ആളാണെന്നും തന്നേക്കാള്‍ അനുഭവസമ്പത്തും ജീവിതാനുഭവവുമുള്ള അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സര്‍ക്കാരും ഗവര്‍ണറും തമ്മില്‍ നടക്കുന്ന ആശയവിനിമയം മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ പറയുന്നത് ധാര്‍മികമല്ല. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനര്‍നിയമനം ശരിവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

കണ്ണൂര്‍ വിസിയുടെ പുനര്‍നിയമനം ശരിവെച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ മന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗുണനിലവാരം വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അതിന് പിന്തുണ നല്‍കുന്നതാണ് നടപടിയെന്നും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആര്‍.ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

Content Highlights: no public statement against governor says minister r bindu